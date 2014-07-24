Здравствуйте! Нужна помощь в следующем вопросе! Сайт www.**xs.ru (** ge) Для примера карточка товара http://_сайт_/aquatek/4431-vanna-akrilovaja-aquatek-altair-158-110-120-sm-levaja-al158110l.html В карточку товара добавить функцию "выбрать для сравнения" Надпись должна идти в ...
Создать вид Facebook Share с помощью HTML и CSS
Есть кнопка от Фейсбука, которая выглядит так https://dl.dropboxusercontent.com/spa/f2flw5cwyoai67g/nbqsa6td.png
Необходимо создать такой же вид (только вид, без функционала) с помощью HTML и CSS.
Примерный каркас HTML:
Поделиться
Желательно сделать это сегодня
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть верстка - HTML landing page. Нужно натянуть (создать template) на Joomla 2.5 или выше.HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Есть блог на wordpress - http://isif-life.ru Нужно разработать для него мобильную (адаптивную) версию шаблона. Я в этом не особо силен. Кто-то говорил мне что можно сделать отдельный шаблон, который будет ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется готовая второстепенная страница, необходимо ее подкорректировать так, как указано в psd. Сайт на WordPress. -------------------- СРОКИ: особо не горят, но нужно побыстрее. ОПЛАТА: Оплата по факту, ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Будут рассматриваться заявки только с ценами сроком и примерами верстки! Требования: Чистый валидный код IE8+ минимум картинок! Не забывать что верстка в дальнейшем будет натягиваться на CMS.(чтобы потом не обнаруживалось ...Завершен11 лет назад
Требования: - знание HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript; - понимание ООП; - умение разобраться в коде сайта (отредактировать, самостоятельно написать модуль, предложить альтернативное решение проблемы); - умение искать в Интернете нужную ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $40
Уважаемые верстальщики, требуется срочно сверстать карту по образцу (образец.zip) - из него нужно взять скрипты, стили, структуру дивов. Во вложении исходник карты, которую нужно сверстать и сделать кликабельной. Карта состоит ...Завершен11 лет назад
Добрый день!) Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте картинка телефона. Делал на ноуте в global.css писал #header .header-picture_1 {display: block; position: absolute; top: 27px; margin-left:30%; width: 330px; height: ...Завершен11 лет назад
Есть сайт maydanovich.com Надо сделать вот такую шапку http://olestimofeev.com/ Кто может сделать - пишите сразу ЦЕНУHTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $80
Необходимо сверстать 14 страниц,многие очень похожи друг на друга или просто представляют из себя всплывающие формы. в приложении джипеги Кробсраузерность Валидность Джеквери CSS3 html 5 Сроки вечер ...Завершен11 лет назад