HTML верстка

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок309 просмотров

Необходимо сверстать 14 страниц,многие очень похожи друг на друга или просто представляют из себя всплывающие формы. в приложении джипеги

Кробсраузерность

Валидность

Джеквери

CSS3

html 5

Сроки вечер понедельника

HTML
11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

MihailRusetskiy
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-2)
11 лет назад
$80
2 дня
Хороший исполнитель ! Оперативно справился с поставленной задачей !
Отличный заказчик, четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MihailRusetskiy
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-2)
11 лет назад

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