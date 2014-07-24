Добрый день, Интересует качественная кроссбраузерная верстка для интернет-магазина. Нужна "резина" с 1000 до 1400 пикселей. PSD макет сброшу кандидатам. При ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте 2–3 ссылки ...
Сверстать сайт врача
Приветствую!
Требуется оперативно отверстать из псд сайт: главную и 1 внутреннюю страницу.
Верстка непростая, поэтому отписываться просьба только опытных верстальщиков.
Если вы владеете хтмл5 и/или адаптивной версткой - просьба сообщить об этом в предложении к проекту.
Бюджет - 50 вмз.
Кто готов, оставляйте скайп, сегодня же готов запустить в работу!
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