Верстка и натяжка из PSD на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок193 просмотра

Требуется сверстать и натянуть на WP шаблон.

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ТЗ и макет в приложение.

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ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кросс IE8, Chrome 10, Opera 10, Firefox 4 и выше.

2. Фиксированная верстка, ширина 1000px (отображение при 1024px разрешение монитора без горизонтального скролла).

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.

WordPress
11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Итога работы: нулевой, время потрачено в пустую. Исполнитель указал в заявке один срок, а личной переписке попросил в 2 раза больше времени. На момент окончания работ (да и до этого момента) исполнитель на связь не выходил, вышел же лишь в тот момент, когда я ему в личку написал. Как я понял: исполнителю все равно на ваши сроки, у него они свои.
Впустую если работа было не сделана, но она есть. Проект выполнен но заказчик не захотел подождать 5 мин когда файлы на сервер зальются. http://demo.artos.net.ua/

Заявки фрилансеров

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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