Верстка и натяжка из PSD на WordPress

Итога работы: нулевой, время потрачено в пустую. Исполнитель указал в заявке один срок, а личной переписке попросил в 2 раза больше времени. На момент окончания работ (да и до этого момента) исполнитель на связь не выходил, вышел же лишь в тот момент, когда я ему в личку написал. Как я понял: исполнителю все равно на ваши сроки, у него они свои.