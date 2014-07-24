Сверстать страницу

$14
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок258 просмотров

Сверстать валидно, кросбраузерно, чистый код, по минимуму картинок, по максимум средства css

слайдер отзывы, сделать двумя картинками, перелистование при нажатие стрелочек вперед, назад к сл

500р на вебмани по протекции или на сбербанк

CSS
11 лет назад
vasilisa1210
Василиса 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$14
1 день
Сделал быстро и качественно
Василиса отличный заказчик, быстрая оплата, четко поставленное задание. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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