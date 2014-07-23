Сайт делали примерно год назад (сфера услуг, установка межкомнатных дверей), необходимо добавить следующие страницы: 1. Каталог товаров (общий) 2. Каталог производителей дверей 3. Страничка производителя 4. Страница ...
Сотрудник для поиска шаблонов
Требуется человек, который по необходимости будет искать подходящие шаблоны на различных движках под текущие проекты. Это не сложно, но отнимает много времени, в связи с чем нам и требуется отдельный удаленный сотрудник, который будет этим заниматься.
Чего мы хотим от Вас:
- компетентности, осведомленности об отличиях одного движка от другого;
- понимания концепции сайтов;
- умения подбирать шаблоны под разные структуры сайтов;
- адекватности (если нам не нравится шаблон, Вы без мата и призывов к Сатане ищете другой);
- оперативности
Что Вам ждать от нас:
- четких инструкций;
- оплату от 20 до 50 руб. за каждый найденный шаблон (средства будем переводить раз в месяц - сразу за все шаблоны);
- лучей добра и благословение святого бобра.
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