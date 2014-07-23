Сотрудник для поиска шаблонов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки188 просмотров

Требуется человек, который по необходимости будет искать подходящие шаблоны на различных движках под текущие проекты. Это не сложно, но отнимает много времени, в связи с чем нам и требуется отдельный удаленный сотрудник, который будет этим заниматься.

Чего мы хотим от Вас:

- компетентности, осведомленности об отличиях одного движка от другого;

- понимания концепции сайтов;

- умения подбирать шаблоны под разные структуры сайтов;

- адекватности (если нам не нравится шаблон, Вы без мата и призывов к Сатане ищете другой);

- оперативности

Что Вам ждать от нас:

- четких инструкций;

- оплату от 20 до 50 руб. за каждый найденный шаблон (средства будем переводить раз в месяц - сразу за все шаблоны);

- лучей добра и благословение святого бобра.

11 лет назад
Chestar
Ларин 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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