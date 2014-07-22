Доработать, дополнить сайт на Joomla

Привет ребята. Я не успеваю сделать верстку. Много проектов. Мне нужен человек который готов сейчас сесть и не тратя время на разговоры начать работу. Верстка простая. Макеты пришлю заинтересовавшимся. В паблик не могу их выкладывать. ...