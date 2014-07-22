Исправление адаптации сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок215 просмотров

Сделать сайт адаптивным (также для этого нужно переделать левое боковое меню, так как оно не практично для адаптации). Сайт - topi.com.ua. От вас сроки и стоимость.

11 лет назад
Serj_if
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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