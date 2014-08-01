Добрый день. Нужно сверстать лендинг. и его 2 копии. Нужна анимированная верстка HTML5+CSS, Верстка адаптивная под разные размеры экранов и под компы и под мобильные При отправлении формы заявки: ...
Создать шаблон WordPress по примеру
Здравствуйте!
Нужно сделать шаблон WordPress на медицинскую тему.
Структура и функционал такая же, как у этого сайта http://www.narkopro.ru
Пишите свою цену и сроки изготовления.
Выбранный исполнитель
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