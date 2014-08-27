Необходимо сделать верстку PSD -> HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки261 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо сделать верстку из PSD в качественный HTML (весь дизайн прикрепляю).

Обязательно корректное отображение сайта во всех популярных браузерах и на мобильных устройствах.

Бюджет скромный, по этому прошу цену не ломить.

По срокам желательно успеть на четверг вечер или пятницу утро.

Жду ваши предложения.

HTML
11 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за качественную работу!!!
Все супер!

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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