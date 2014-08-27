Необходимо сверстать страницы сайта-каталога. Страниц для верстки - 5 шт, одна из них имеет 4 вкладки. Сайт о производителях трикотажа. Нужна грамотная верстка для последующей натяжки на modx, что, возможно, так же ...
Необходимо сделать верстку PSD -> HTML
Здравствуйте!
Необходимо сделать верстку из PSD в качественный HTML (весь дизайн прикрепляю).
Обязательно корректное отображение сайта во всех популярных браузерах и на мобильных устройствах.
Бюджет скромный, по этому прошу цену не ломить.
По срокам желательно успеть на четверг вечер или пятницу утро.
Жду ваши предложения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать верстку и выложить в интернет сайт- одностраничник по макету *psd. Пишите сроки и цены. Спасибо.Завершен11 лет назад
- $50
Требуется верстка LP.Картинка в приложении,ТЗ вышлем выбранному исполнителю.Сайт по доставке цветов Ждем ваши предложения по срокамHTML-верстка46 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть cайт на WP И нарисованная ЛП в psd Надо сверстать из psd LP и добавить эту страницу в WP на сайт.Завершен10 лет назад
нужно из psd в шаблон dle, с предложениеми в пмHTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Для существующего интернет-магазина нужно доработать верстку нового дизайна и подключить к CMS. CMS - самописная. Используется php5, smarty, jquery. Все подробности при личном общении.Закрыт11 лет назад
- $150
Добрый день. Есть проект сайта по ландшафтный дизайну. Необходима современная адаптивная кроссбраузерная валидная и т.д. и т.п. немного js, анимации ccs3 в общем профессиональная верстка дизайн-макетов. Если все устроит, ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужно поправить css в адаптивном шаблоне. Работа на минут 10-15, сложного ничего нет по сути.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
1 Сверстать лендинг 2 Написать код формы обратной связи. Более подробное ТЗ высылаю кандидатам. Сможет сверстать сразу под Вордпресс, напишите об этом. Пожалуйста, указывайте цену и сроки.Завершен11 лет назад