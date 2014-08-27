Необходимо сделать верстку PSD -> HTML

Здравствуйте!

Необходимо сделать верстку из PSD в качественный HTML (весь дизайн прикрепляю).

Обязательно корректное отображение сайта во всех популярных браузерах и на мобильных устройствах.

Бюджет скромный, по этому прошу цену не ломить.

По срокам желательно успеть на четверг вечер или пятницу утро.

Жду ваши предложения.