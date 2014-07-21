Нужна профессиональная верстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок236 просмотров

Добрый день.

Есть проект сайта по ландшафтный дизайну.

Необходима современная адаптивная кроссбраузерная валидная и т.д. и т.п. немного js, анимации ccs3 в общем профессиональная верстка дизайн-макетов.

Если все устроит, буду рад сотрудничать постоянно.

.psd вышлю после выбора исполнителя.

Большая просьба писать только профессионалов с опытом от 3-х лет. Пишите только в проект, больше нигде не отвечаю.

JavaScript
11 лет назад
spetsura
Егор 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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