Маркетинговые и аналитические услуги
- Анализ предмета деятельности Заказчика
- Анализ конкурентной среды
- Определение целевой аудитории, создание типичных портретов ЦА
- Помощь в разработке конкурентных преимуществ и УТП
- Маркетинговый и технический аудит сайта
- Проведение интервью для написанию ключевых текстов
- Настройка систем аналитики, настройка целей
- Анализ эффективности различных каналов трафика
Разработка фирменного стиля
- логотип
- визитка
- бланк А4
- конверт
- другое при необходимости
Разработка/реконструкция сайта (первые 1-3 месяца)
- сбор, анализ и обработка исходной информации
- разработка необходимых текстовых и графических материалов
- разработка сценариев поведения на сайте на основе портретов целевой аудитории
- разработка технического задания
- проектирование интерактивных прототипов страниц сайта
- разработка дизайна на основании прототипов
- верстка разработанных макетов дизайна
- установка и настройка системы управления Битрикс
- публикация на сайте обработанной исходной информации
- тестирование и запуск
Поисковый маркетинг
- Составление семантического ядра (список слов для продвижения), более 300 запросов
- Технический аудит, оптимизация сайта под поисковые системы
- Продвижение сайта по всей семантике сферы деятельности Заказчика
- Настройка, проведение и анализ контекстной рекламы
Поддержка и развитие сайта
- Хостинг: помощь в настройке или размещение на нашем сервере
- Продление доменного имени
- Создание почтовых ящиков
- Защита от вирусов
- Резервное копирование
- Мониторинг работоспособности
- Оперативное внесение изменений на сайт
- Разработка календарного плана работ по развитию сайта
- Подготовка и внедрение рекомендаций по увеличению конверсии