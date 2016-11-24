Продвижение Вашего бизнеса в Интернете

Маркетинговые и аналитические услуги

- Анализ предмета деятельности Заказчика

- Анализ конкурентной среды

- Определение целевой аудитории, создание типичных портретов ЦА

- Помощь в разработке конкурентных преимуществ и УТП

- Маркетинговый и технический аудит сайта

- Проведение интервью для написанию ключевых текстов

- Настройка систем аналитики, настройка целей

- Анализ эффективности различных каналов трафика

Разработка фирменного стиля

- логотип

- визитка

- бланк А4

- конверт

- другое при необходимости

Разработка/реконструкция сайта (первые 1-3 месяца)

- сбор, анализ и обработка исходной информации

- разработка необходимых текстовых и графических материалов

- разработка сценариев поведения на сайте на основе портретов целевой аудитории

- разработка технического задания

- проектирование интерактивных прототипов страниц сайта

- разработка дизайна на основании прототипов

- верстка разработанных макетов дизайна

- установка и настройка системы управления Битрикс

- публикация на сайте обработанной исходной информации

- тестирование и запуск

Поисковый маркетинг

- Составление семантического ядра (список слов для продвижения), более 300 запросов

- Технический аудит, оптимизация сайта под поисковые системы

- Продвижение сайта по всей семантике сферы деятельности Заказчика

- Настройка, проведение и анализ контекстной рекламы

Поддержка и развитие сайта

- Хостинг: помощь в настройке или размещение на нашем сервере

- Продление доменного имени

- Создание почтовых ящиков

- Защита от вирусов

- Резервное копирование

- Мониторинг работоспособности

- Оперативное внесение изменений на сайт

- Разработка календарного плана работ по развитию сайта

- Подготовка и внедрение рекомендаций по увеличению конверсии