Нужна профессиональная верстка главной страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок222 просмотра

День добрый.

Требуется блочная верстка, кроссбраузерность (IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome), валидность. Макет нерезиновый, центрированный. Чистый код, структурированный css, в общем, чтобы самому приятно было от проделанной работы!

В случае успеха, готов предоставить постоянную удаленную работу в данной сфере. Оплачиваю всегда в wmz. За данный макет готов отдать 30 wmz. Готов сделать предоплату. Без портфолио просьба не писать. Есть опыт в верстке, поэтому новичкам просьба не беспокоить. Писать только здесь, в асю не стучать. Сроки, как всегда, чем раньше, тем лучше.

CSS
15 лет назад
spetsura
Егор 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$30
2 дня
Действительно профессионал своего дела! Сделал быстро, качественно, валидно, кроссбраузерно, в общем на высшем уровне. Вопрос о поиске постоянного верстальщика снят. Будем работать.
Сделка прошла успешно. Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад