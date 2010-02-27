Нужна профессиональная верстка главной страницы

День добрый.

Требуется блочная верстка, кроссбраузерность (IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome), валидность. Макет нерезиновый, центрированный. Чистый код, структурированный css, в общем, чтобы самому приятно было от проделанной работы!

В случае успеха, готов предоставить постоянную удаленную работу в данной сфере. Оплачиваю всегда в wmz. За данный макет готов отдать 30 wmz. Готов сделать предоплату. Без портфолио просьба не писать. Есть опыт в верстке, поэтому новичкам просьба не беспокоить. Писать только здесь, в асю не стучать. Сроки, как всегда, чем раньше, тем лучше.