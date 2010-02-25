Нужна верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок270 просмотров

Требуется сверстать имеющийся макет сайта. Верстка включает в себя главную страницу и 7-8 внутренних страниц.

Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome.

Плюсом будет знание jQuery.

Для удобства переписки предложения лучше высылать на почту: [email protected]

От вас - сроки, стоимость, предпочтительный способ оплаты.

jQuery
15 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров