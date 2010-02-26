Нужно из макета подготовить HTML-страничку
Перенести дизайн на DLE
Есть готовый дизайн сайта (создано в Артистире) в виде HTML странички, со стилями и картинками.
Необходимо без потерь перенести данный дизайн на DLE
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