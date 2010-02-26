Перенести дизайн на DLE

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок190 просмотров

Есть готовый дизайн сайта (создано в Артистире) в виде HTML странички, со стилями и картинками.

Необходимо без потерь перенести данный дизайн на DLE

DLEHTML
15 лет назад
Viatko
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад
$30
1 день
К работе относится серьезно. Делает все в срок, качественно и с учетом всех пожеланий.
Приятно было поработать с Романом. Отплата без задержек. Удачи, обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад