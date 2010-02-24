Верстка макета Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок176 просмотров

Макет был сверстан чистым валидным кодом на дивах. Задача - переложить его под CMS Joomla.

Joomla
15 лет назад
wooruss
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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