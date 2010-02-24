Предлагаю на выбор две системы: MODx или Danneo Нужно: Разместить Флэш-интро перед загрузкой сайта Сверстать из PSD-макета дизайн (эскиз прикреплен ниже) Сделать выпадающее меню Сделать сайт мультиязычным (3 ...
Тема для XOOPS
Есть готовый html шаблон. Нужно из него сделать тему для CMS XOOPS.
Есть люди знакомые с этой CMS и готовые сделать тему?
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