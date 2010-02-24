Тема для XOOPS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки132 просмотра

Есть готовый html шаблон. Нужно из него сделать тему для CMS XOOPS.

Есть люди знакомые с этой CMS и готовые сделать тему?

HTML
15 лет назад
Arrogant
Сергей 
34 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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