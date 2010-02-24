Верстка макета под Joomla + (возможно) Jquery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок153 просмотра

Добрый день, уважаемые!

Есть макет, требуется его сверстать (макет и ТЗ прикреплены).

Ваши сроки и стоимость. + контакты, пожалуйста!

ТЗ:

1. шапка везде одна и та же, лого, контакты и меню на сером фоне

2. у меню должна быть возможность отображать вложенности как на скрине 2, при раскрытии меню, серая полоска должна автоматически увеличиваться.

3. страница с примером работ. маленькие фото, рядом большое. стрелочкой можно двигать и просмотреть маленькие если их больше. кликая на маленькое фото, оно отображается в справа в большом окне. эту фотку тоже можно увелзчить и отображать в отдельном окне каким то красивым способом.

4. они должны уметь создавать такие страницы сами.

5. есть страницы без фото, просто текст. Такой пример в присланном файле стр. 1

6. ширина сайта фиксированная, т.е. на разном разрешении экрана сайт будет центрироваться. Размер нужно подобрать исходя из диза.

7. форма обратной связи в контактах

8. На странице "Награды" будут фотки и описалки наград - картинки и текст по образу и подобию стр. 2

9. Раздел "издательство" - мы имеем издательскую лицензию и поэтому

имеем право издавать газеты, журналы и др. периодику. Примеры

соответственно - картинки и текст по образу и подобию стр. 2

В общем, у нас есть две задачи, создать 2 страницы разного типа – общего содержимого и работы (фото). Что бы можно было выбирать какую из них создавать в данный момент.

+ создать возможность управления меню, чтобы можно было дополнять его и решать, что во что вкладывать. Думаю нужно учесть 4-6 уровней максимум.

JoomlajQuery
15 лет назад
MrBonD
Сергей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

arsen_osben
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$95
4 дня

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arsen_osben
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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