Есть сайт на Битриксе http://test.knorus.ru Нужно переверстать сайт согласно присланному мной дизайну, сделав блочную валидную верстку, кроссбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome). Сейчас от Вас нужны сроки и цены.
Верстка макета под Joomla + (возможно) Jquery
Добрый день, уважаемые!
Есть макет, требуется его сверстать (макет и ТЗ прикреплены).
Ваши сроки и стоимость. + контакты, пожалуйста!
ТЗ:
1. шапка везде одна и та же, лого, контакты и меню на сером фоне
2. у меню должна быть возможность отображать вложенности как на скрине 2, при раскрытии меню, серая полоска должна автоматически увеличиваться.
3. страница с примером работ. маленькие фото, рядом большое. стрелочкой можно двигать и просмотреть маленькие если их больше. кликая на маленькое фото, оно отображается в справа в большом окне. эту фотку тоже можно увелзчить и отображать в отдельном окне каким то красивым способом.
4. они должны уметь создавать такие страницы сами.
5. есть страницы без фото, просто текст. Такой пример в присланном файле стр. 1
6. ширина сайта фиксированная, т.е. на разном разрешении экрана сайт будет центрироваться. Размер нужно подобрать исходя из диза.
7. форма обратной связи в контактах
8. На странице "Награды" будут фотки и описалки наград - картинки и текст по образу и подобию стр. 2
9. Раздел "издательство" - мы имеем издательскую лицензию и поэтому
имеем право издавать газеты, журналы и др. периодику. Примеры
соответственно - картинки и текст по образу и подобию стр. 2
В общем, у нас есть две задачи, создать 2 страницы разного типа – общего содержимого и работы (фото). Что бы можно было выбирать какую из них создавать в данный момент.
+ создать возможность управления меню, чтобы можно было дополнять его и решать, что во что вкладывать. Думаю нужно учесть 4-6 уровней максимум.
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