Нужно сверстать PSD под Ave!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки169 просмотров

Нужно сверстать PSD под cms Ave!. От Вас портфолио ранее выполненных работ. Стоимость 3000 руб + 1000 руб. установка на хост.

Пишите в личку! Просьба обращаться ответственным исполнителям, один взялся в итоге скрылся (с ним позже разберёмся), а сейчас нужен ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ)!

15 лет назад
desingv
Design 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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