Нужно сверстать PSD под Ave!

Нужно сверстать PSD под cms Ave!. От Вас портфолио ранее выполненных работ. Стоимость 3000 руб + 1000 руб. установка на хост.

Пишите в личку! Просьба обращаться ответственным исполнителям, один взялся в итоге скрылся (с ним позже разберёмся), а сейчас нужен ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ)!