Необходимо из готовых PSD макетов страниц, сверстать шаблон для CMS Joomla и настроить его до полноценно работающего сайта. Верстка должна быть вся в CSS, все должно работать ))) Условия сотрудничества. Все оплаты ...
Переверстка сайта
Нужно переверстать сайт:
svak - ask.ru
Нужны цены и сроки для двух вариантов:
1 - взять этот сайт и сделать его статичными html с текущей версткой, изменив url на человеческие, скажем company.html galary.html и тд
2 - полностью переверстать сайт, сделав блочную валидную верстку, кроссбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome). Сделать php инклуды для шапки, подвала, правой и левой колонки.
Выбранный исполнитель
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