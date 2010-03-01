Переверстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок255 просмотров

Нужно переверстать сайт:

svak - ask.ru

Нужны цены и сроки для двух вариантов:

1 - взять этот сайт и сделать его статичными html с текущей версткой, изменив url на человеческие, скажем company.html galary.html и тд

2 - полностью переверстать сайт, сделав блочную валидную верстку, кроссбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome). Сделать php инклуды для шапки, подвала, правой и левой колонки.

HTMLPHP
15 лет назад
web-developers
Антон 
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

ButeR
Федор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$17
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ButeR
Федор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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