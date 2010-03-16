Верстка из готового макета в шаблон под CMS Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок293 просмотра

Необходимо из готовых PSD макетов страниц, сверстать шаблон для CMS Joomla и настроить его до полноценно работающего сайта.

Верстка должна быть вся в CSS, все должно работать )))

Условия сотрудничества.

Все оплаты будут происходить в рублях, через систему webmoney по курсу 1wmz= 31рубль

Бюджет, к сожалению, не велик 3600 рублей (бонус возможен).

Предоплата 1000 рублей ( к сожалению предоплата невозможна, поскольку предыдущий исполнитель взял ее, и пропал, а денег заказчик больше не дает :( ).

Остаток, в течение трех рабочих дней, после сдачи готового проекта, на хостинге исполнителя.

Все свои пожелания пишем в проекте, в icq отвечать не буду.

Обозначаем сроки исполнения и сумму.

ВНИМАНИЕ!!! Данный проект размещается повторно, причины, недобросовестность в исполнении предыдущего исполнителя - взял предоплату и пропал, кто готов работать под "честное слово" и гарантию отзывов, прошу оставлять свои заявки в проекте.

С уважением, DanilaEjov

CSSJoomla
15 лет назад
DanilaEjov
Данила 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
1 день
Евгений отличный исполнитель! Как с ним договаривались, по срокам и сумме - так все и было сделано! Всегда на связи, всегда уточняет если что то не ясно и дает ОЧЕНЬ дельные советы и рекомендации! Я не знаю, что там пишут люди, в неадекватных отзывах, на себе проверил, что все это не так, и отрицательные отзывы, это есть полная чушь!!!! Самыми главными качествами исполнителя, такими как "Берусь за ту работу, которую умею делать", Качество, Скорость, Профессионализм, Всегда на связи, полная отдача работе, внимателен ко всем пожеланиям и предпочтениям, и еще много всякого хорошего, Терпелив, даже в работе с таким неадекватным заказчиком как я :) Одним словом, жаль что 100 балов поставить нельзя. Советую всем, данного исполнителя! Надеюсь, что еще выполним не один проект вместе!!! С уважением, DanilaEjov
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, что еще нужно для успешного выполнения проекта. Так же приятный в общении человек соответственно не в напряг было сделать чуть больше задания. Рекомендую всем как порядочного заказчика и сам буду рад сотрудничать в дальнейшем.
FreeHTML
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$130
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
FreeHTML
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад

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