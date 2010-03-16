Требуется верстка с адаптацией под Dle 8.3. СРОЧНО!!! Макет PSD Бюджет 300 руб. оплата по факту Срок 2 дня Пример ваших работ на аналогичной СМС ICQ: 4655девять0 ...
Верстка из готового макета в шаблон под CMS Joomla
Необходимо из готовых PSD макетов страниц, сверстать шаблон для CMS Joomla и настроить его до полноценно работающего сайта.
Верстка должна быть вся в CSS, все должно работать )))
Условия сотрудничества.
Все оплаты будут происходить в рублях, через систему webmoney по курсу 1wmz= 31рубль
Бюджет, к сожалению, не велик 3600 рублей (бонус возможен).
Предоплата 1000 рублей ( к сожалению предоплата невозможна, поскольку предыдущий исполнитель взял ее, и пропал, а денег заказчик больше не дает :( ).
Остаток, в течение трех рабочих дней, после сдачи готового проекта, на хостинге исполнителя.
Все свои пожелания пишем в проекте, в icq отвечать не буду.
Обозначаем сроки исполнения и сумму.
ВНИМАНИЕ!!! Данный проект размещается повторно, причины, недобросовестность в исполнении предыдущего исполнителя - взял предоплату и пропал, кто готов работать под "честное слово" и гарантию отзывов, прошу оставлять свои заявки в проекте.
С уважением, DanilaEjov
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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