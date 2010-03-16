Верстка из готового макета в шаблон под CMS Joomla

Необходимо из готовых PSD макетов страниц, сверстать шаблон для CMS Joomla и настроить его до полноценно работающего сайта.

Верстка должна быть вся в CSS, все должно работать )))

Условия сотрудничества.

Все оплаты будут происходить в рублях, через систему webmoney по курсу 1wmz= 31рубль

Бюджет, к сожалению, не велик 3600 рублей (бонус возможен).

Предоплата 1000 рублей ( к сожалению предоплата невозможна, поскольку предыдущий исполнитель взял ее, и пропал, а денег заказчик больше не дает :( ).

Остаток, в течение трех рабочих дней, после сдачи готового проекта, на хостинге исполнителя.

Все свои пожелания пишем в проекте, в icq отвечать не буду.

Обозначаем сроки исполнения и сумму.

ВНИМАНИЕ!!! Данный проект размещается повторно, причины, недобросовестность в исполнении предыдущего исполнителя - взял предоплату и пропал, кто готов работать под "честное слово" и гарантию отзывов, прошу оставлять свои заявки в проекте.

С уважением, DanilaEjov