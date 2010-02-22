Натянуть дизайн на Joomla

Доброго времени суток!

Необходимо натянуть несложный дизайн на Joomla (дизайн в приложении);

Настроить меню, наполнить информацией;

Сделать страницу с отзывами клиентов;

Добавить видео (можно просто с youtube);

Также необходимо создать калькулятор, примерно как здесь: http://www.oddjob.ru/service/pereezdy/calculate/ , можно просто отдельно html страницу привязать к меню с этим калькулятором, на ваше усмотрение.