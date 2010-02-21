Кроссбраузерность ie5.0-5.5

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Закрыт2 заявки87 просмотров

Необходимо оперативно отредактировать шаблон joomla для корректного отображения в ie5.0-5.5

20$

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Joomla
15 лет назад
silenoz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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