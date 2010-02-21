Смена шаблонов

Требуется человек для замены шаблонов.

Есть сайт ДЛЕ. В корень залит скрипт магазина.

Нужно перенести в файлы .tpl скрипта магазина детали верстки из файлов .tpl ДЛЕ

То есть сделать страницы магазина такими же как и страницы скрипта ДЛЕ.

Это не на один раз, а требуется периодически. Нужен постоянный человек, к которому можно обращаться по мере необходимости.