Нужна помощь в верстке, нужны шаблоны для Джумлы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок150 просмотров

Куплю хорошие, простые, быстрые, желательно Ваши шаблоны для Джумла по несколько долларов за штуку, если не жалко. Надоело переделывать гигантские запутанные коды типа "от Рокетов" ))

Сделаю предоплату. Качество моего отзыва зависит от качество Ваших шаблонов.

Joomla
15 лет назад
Web2010
Мастер 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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