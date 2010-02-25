ТЗ отправила на почту. Сверстать главную страницу для сайта.
Верстка 4-х страниц веб-магазина
Надо сверстать в html четыре страницы веб-магазина, можно в табличной валидной верстке. Есть файл Adobe Illustrator со слоями страниц, и jpg-файлы (http://www.ex.ua/view_storage/640436568233). Высказывайте свои предложения.
upd: спасибо, рассматриваю уже поступившие предложения, приём заявок пока окончен
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