Верстка 4-х страниц веб-магазина

Надо сверстать в html четыре страницы веб-магазина, можно в табличной валидной верстке. Есть файл Adobe Illustrator со слоями страниц, и jpg-файлы (http://www.ex.ua/view_storage/640436568233). Высказывайте свои предложения.

upd: спасибо, рассматриваю уже поступившие предложения, приём заявок пока окончен