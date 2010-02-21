Перевести с jQuery на MooTools

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Закрытнет заявок122 просмотра

Есть сайт использует скрипты на джейквери - нужно перейти на моотулс (3 простых скрипта)

3 ссылки на 3 скрипта в приложенном файле. (url.doc) (браузер выдает алерт сообщение что сайт атакует,он без вредный,проверено,так что смело заходите)

Жду предложений по цене.

По Срокам Необходимо реализовать сегодня по Москве до 10 Вечера.

jQuery
15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Нет заявок фрилансеров

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