Перевести с jQuery на MooTools

Есть сайт использует скрипты на джейквери - нужно перейти на моотулс (3 простых скрипта)

3 ссылки на 3 скрипта в приложенном файле. (url.doc) (браузер выдает алерт сообщение что сайт атакует,он без вредный,проверено,так что смело заходите)

Жду предложений по цене.

По Срокам Необходимо реализовать сегодня по Москве до 10 Вечера.