Есть сайт использует скрипты на джейквери - нужно перейти на моотулс (3 простых скрипта) 3 ссылки на 3 скрипта в приложенном файле. (url.doc) (браузер выдает алерт сообщение что сайт атакует,он без вредный,проверено,так что ...
Шаблон для Joomla
Всем привет!
Есть шаблон для Joomla 1.0 который нужно переделать для версии 1.5
Интересуют Ваши сроки и цены.
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