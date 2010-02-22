Исправить работу плагина Jquery в IE6

К странице http://bilet.e-era.ru подключен плагин jquery bxslider (страница автора скрипта http://bxslider.com/)

Во всех браузерах запускаемая плагином смена баннеров работает нормально. Исключение- IE6. В нём это выглядит так http://bilet.e-era.ru/screen.jpg

В прикрепленном архиве- сверстанная страница с присоединенными к ней скриптами и изображениями. Описание прикрепленных скриптов- в этом же архиве.

Нужно, чтобы страница отображалась в IE6 так же, как и в других браузерах.

Тот, кто это сделает, получит 600 WMR.