Необходимо оперативно отредактировать шаблон joomla для корректного отображения в ie5.0-5.5 20$ Подробности по seo[at]lovko.com.ua
Верстка + натяжка на VAM SHOP
Необходимо сверстать psd макет и натянуть на двиг VAM Shop-а (http://vamshop.ru/). Сразу указывать примерные цены. Требуется обе услуги одновременно и опыт работы с представленным движком. ICQ - 466014644.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
На готовом сайте нужно сделать страницу под рекламу книги (html). Красиво разместить контент, обложку книги и добавить небольшие графические элементы. Точного ТЗ нет, но вот примеры страниц по виду (центральная колонка): http://www.lanierbb.com/bookstore/bookstore.html ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется человек для замены шаблонов. Есть сайт ДЛЕ. В корень залит скрипт магазина. Нужно перенести в файлы .tpl скрипта магазина детали верстки из файлов .tpl ДЛЕ То есть сделать страницы магазина такими ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет! Есть шаблон для Joomla 1.0 который нужно переделать для версии 1.5 Интересуют Ваши сроки и цены.HTML-верстка11 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт использует скрипты на джейквери - нужно перейти на моотулс (3 простых скрипта) 3 ссылки на 3 скрипта в приложенном файле. (url.doc) (браузер выдает алерт сообщение что сайт атакует,он без вредный,проверено,так что ...HTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Куплю хорошие, простые, быстрые, желательно Ваши шаблоны для Джумла по несколько долларов за штуку, если не жалко. Надоело переделывать гигантские запутанные коды типа "от Рокетов" )) Сделаю предоплату. Качество моего отзыва зависит от качество ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
Пишите сразу в аську! 2 проблемы. Все при переписке. 451240340.HTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
Надо сверстать в html четыре страницы веб-магазина, можно в табличной валидной верстке. Есть файл Adobe Illustrator со слоями страниц, и jpg-файлы (http://www.ex.ua/view_storage/640436568233). Высказывайте свои предложения. upd: спасибо, рассматриваю уже поступившие предложения, приём ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
ТЗ отправила на почту. Сверстать главную страницу для сайта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
1. Есть зарубежный сайт нужно определить на каком движке он сделан 2. Есть его дизайн 3. Нужно этот дизайн натянуть на движок который вы определите *Ссылку на ваше портфолио сразу ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт15 лет назад