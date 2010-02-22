Сверстать сайт на джумле

Сверстать информационно-развлекательный сайт на джумле на основе стандартного шаблона yootheme evolution. Дизайн не нужен.

Создать разделы, прописать менюшки, настроить и подключить модули. Все модули в наличии. Шаблон легальный. Тоже в наличии. Бюджет небольшой...так как рассчитан на людей знающих, которые не тратят время на изучение вопросов...куда, что и как подключать...

Укажите Вашу цену и сроки...