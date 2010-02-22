Сверстать сайт на джумле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок376 просмотров

Сверстать информационно-развлекательный сайт на джумле на основе стандартного шаблона yootheme evolution. Дизайн не нужен.

Создать разделы, прописать менюшки, настроить и подключить модули. Все модули в наличии. Шаблон легальный. Тоже в наличии. Бюджет небольшой...так как рассчитан на людей знающих, которые не тратят время на изучение вопросов...куда, что и как подключать...

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Joomla
15 лет назад
karstpost
Пост 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

studiodream
Юрий 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

studiodream
Юрий 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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