Создать шаблон для Joomla 1.5.15

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок234 просмотра

Задача проста. Переводим сайт на Joomla 1.5. Нужно создать полную копию шаблона, чтобы можно было просто загрузить шаблон и продолжить работу.

Сайт afh.com.ua - его дизайн должен остаться таким же. Нужно учесть, что будет наличие 2х языков с помощью Joom Fish.

Оплата по безналичному расчету либо Сервис безопасных сделок (комиссия ваша).

Жду ТОЛЬКО в приват предложение со стоимостью и обязательно примером любой верстки (лично) под Joomla.

Joomla
15 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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