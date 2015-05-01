Создать шаблон для Joomla 1.5.15

Задача проста. Переводим сайт на Joomla 1.5. Нужно создать полную копию шаблона, чтобы можно было просто загрузить шаблон и продолжить работу.

Сайт afh.com.ua - его дизайн должен остаться таким же. Нужно учесть, что будет наличие 2х языков с помощью Joom Fish.

Оплата по безналичному расчету либо Сервис безопасных сделок (комиссия ваша).

Жду ТОЛЬКО в приват предложение со стоимостью и обязательно примером любой верстки (лично) под Joomla.