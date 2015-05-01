Сверстать информационно-развлекательный сайт на джумле на основе стандартного шаблона yootheme evolution. Дизайн не нужен. Создать разделы, прописать менюшки, настроить и подключить модули. Все модули в наличии. Шаблон легальный. Тоже в наличии. Бюджет небольшой...так ...
Создать шаблон для Joomla 1.5.15
Задача проста. Переводим сайт на Joomla 1.5. Нужно создать полную копию шаблона, чтобы можно было просто загрузить шаблон и продолжить работу.
Сайт afh.com.ua - его дизайн должен остаться таким же. Нужно учесть, что будет наличие 2х языков с помощью Joom Fish.
Оплата по безналичному расчету либо Сервис безопасных сделок (комиссия ваша).
Жду ТОЛЬКО в приват предложение со стоимостью и обязательно примером любой верстки (лично) под Joomla.
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