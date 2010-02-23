Нужен макет по теме "Сборка мебели" (для сателита)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок174 просмотра

Нужен сверстанный шаблон (сверстанная одна страница, ставить на движек ничего не нужно, просто одна страница в HTML).

Требования:

1) тематика - сборка мебели (шапка - человек с шуруповертом или молотком, например, или что-то подобное).

2) не резина, 1024, в шапке одна картинка, под шапкой 2 колонки (1- меню текстом (не картинками), 2 - контент ), подвал - для типа копирайтов, счетчиков. При малом количестве контента - подвал прибит к нижней части браузера.

В итоге: вы можете взять любой макет/шаблон, который подходит под требования и вставить в него тематическую шапку.

В первую очередь интересуют готовые варианты.

Можете в предложениях (с ценами) скидывать сразу ссылки на скрины.

Предложения видны только мне.

Оплата - WMZ.

HTML
15 лет назад
penguin
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
1 день
Господин Александр сработал как первоклассные швейцарские часы. То, что нужно и с первого раза. Приятно работать с такими людьми.
Приятно было работать с Юрием. Мысли излагает четко, понятно.. Остались только положительные эмоции от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Срочно сверстать сайт

    $250

    Добрый день. Для верстки макета срочно требуется верстальщик. Работа не самая сложная, но новичков и людей без портфолио прошу не отзываться на этот проект.Детали проекта при личной переписке с выбранным фрилансером. Кидалам и любителям срывать ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть дизайн на Joomla

    $100

    Доброго времени суток! Необходимо натянуть несложный дизайн на Joomla (дизайн в приложении); Настроить меню, наполнить информацией; Сделать страницу с отзывами клиентов; Добавить видео (можно просто с youtube); Также необходимо создать ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать шаблон для Joomla 1.5.15

    Задача проста. Переводим сайт на Joomla 1.5. Нужно создать полную копию шаблона, чтобы можно было просто загрузить шаблон и продолжить работу. Сайт afh.com.ua - его дизайн должен остаться таким же. Нужно учесть, что будет ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать сайт на джумле

    $50

    Сверстать информационно-развлекательный сайт на джумле на основе стандартного шаблона yootheme evolution. Дизайн не нужен. Создать разделы, прописать менюшки, настроить и подключить модули. Все модули в наличии. Шаблон легальный. Тоже в наличии. Бюджет небольшой...так ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить работу плагина Jquery в IE6

    $50

    К странице http://bilet.e-era.ru подключен плагин jquery bxslider (страница автора скрипта http://bxslider.com/) Во всех браузерах запускаемая плагином смена баннеров работает нормально. Исключение- IE6. В нём это выглядит так http://bilet.e-era.ru/screen.jpg В прикрепленном ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка + натяжка на VAM SHOP

    Необходимо сверстать psd макет и натянуть на двиг VAM Shop-а (http://vamshop.ru/). Сразу указывать примерные цены. Требуется обе услуги одновременно и опыт работы с представленным движком. ICQ - 466014644. Спасибо.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красиво сверстать страницу + немного дизайна

    На готовом сайте нужно сделать страницу под рекламу книги (html). Красиво разместить контент, обложку книги и добавить небольшие графические элементы. Точного ТЗ нет, но вот примеры страниц по виду (центральная колонка): http://www.lanierbb.com/bookstore/bookstore.html ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Смена шаблонов

    Требуется человек для замены шаблонов. Есть сайт ДЛЕ. В корень залит скрипт магазина. Нужно перенести в файлы .tpl скрипта магазина детали верстки из файлов .tpl ДЛЕ То есть сделать страницы магазина такими ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    Всем привет! Есть шаблон для Joomla 1.0 который нужно переделать для версии 1.5 Интересуют Ваши сроки и цены.

    Joomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад