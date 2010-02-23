Нужен макет по теме "Сборка мебели" (для сателита)

Нужен сверстанный шаблон (сверстанная одна страница, ставить на движек ничего не нужно, просто одна страница в HTML).

Требования:

1) тематика - сборка мебели (шапка - человек с шуруповертом или молотком, например, или что-то подобное).

2) не резина, 1024, в шапке одна картинка, под шапкой 2 колонки (1- меню текстом (не картинками), 2 - контент ), подвал - для типа копирайтов, счетчиков. При малом количестве контента - подвал прибит к нижней части браузера.

В итоге: вы можете взять любой макет/шаблон, который подходит под требования и вставить в него тематическую шапку.

В первую очередь интересуют готовые варианты.

Можете в предложениях (с ценами) скидывать сразу ссылки на скрины.

Предложения видны только мне.

Оплата - WMZ.