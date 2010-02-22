Срочно сверстать сайт

Добрый день. Для верстки макета срочно требуется верстальщик. Работа не самая сложная, но новичков и людей без портфолио прошу не отзываться на этот проект.Детали проекта при личной переписке с выбранным фрилансером. Кидалам и любителям срывать сроки отзываться на этот проект тоже нет смысла. Если у Вас есть:

* Опыт верстки

* Свободное время

пишите мне в аську 418077688 или оставляйте тут своё предложение.

UPD - оставляйте предложение только на этом сайте. Сразу указывайте портфолио и как мне с вами связаться.