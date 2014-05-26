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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Работать с человеком очень просто, делает то, что требуется за тот срок, который указал. +
Ответный отзыв
Легкое сотрудничество. Рекомендую.
$80
9 баллов
10 лет назад
Работа выполняется качественно.
Ответный отзыв
Все отлично. Работаем.
$150
10 баллов
10 лет назад
Доволен работой с Юрием. Правда не знаю, куда он пропал.
Ответный отзыв
Всё прошло как нож по маслу. Быстро и гладко.
$170
10 баллов
10 лет назад
Доволен работой с Юрием. Правда не знаю, куда он пропал.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Всё как договаривались.
$135
10 баллов
10 лет назад
Заказ сдан точно в срок. CMS работает отлично.
Ответный отзыв
Мне понравилось сотрудничать с Алексеем. Рекомендую.
Веб-программирование
15 отзывов
$7/час
от $25от 1 дня
#266