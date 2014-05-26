penguin

Юрий Попченко penguin

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Уважаемые заказчики, я вас люблю :)

Опытный вэб-программист.

Более 600 проектов различного уровня в качестве программиста.

PHP, MySQL, JS .

PHPMySQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
amster
Максим 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Создание формы для отправки заявки
Работать с человеком очень просто, делает то, что требуется за тот срок, который указал. +
Легкое сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
VaNi4eLLo
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
9 баллов
10 лет назад
Внести доработки на сайт
Работа выполняется качественно.
Все отлично. Работаем.
Ответный отзыв
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Проект для Юрия Попченко (penguin)
Доволен работой с Юрием. Правда не знаю, куда он пропал.
Всё прошло как нож по маслу. Быстро и гладко.
Ответный отзыв
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$170
10 баллов
10 лет назад
Персональный проект для Попченко Юрия
Доволен работой с Юрием. Правда не знаю, куда он пропал.
Сотрудничеством доволен. Всё как договаривались.
Ответный отзыв
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$135
10 баллов
10 лет назад
Написание админ панели для сайта
Заказ сдан точно в срок. CMS работает отлично.
Мне понравилось сотрудничать с Алексеем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
15 отзывов
$7/час
от $25от 1 дня
#266