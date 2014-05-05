Верстка Illustrator (AI) -> HTML (+JS)

HTML-версткаЗакрыт2 заявки216 просмотров
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В прикрепленном ТЗ ссылка на исходник и превьюшку. Исходник не окончательный (будет вылизываться, типа что-то не ровно стоит, тени), но суть не изменится. Вылизанный вариант будет доступен через 1-2 дня.

То, что в тексте ТЗ касается админки, программирования какого-то, пропускаете, конечно.

Верстка адаптивная с определенным количеством JS эффектов + возможность проигрывать видео (без копирайтов плееров). В ТЗ, на каждый желаемый эффект, есть ссылки на примеры на существующих сайтах. Они как примеры, если есть возможность предложить другое похожее решение - выслушаю.

Оплата: Приватбанк, WM, наличные в Киеве.

Желательно, иметь возможность общаться голосом (скайп или мобильный (Украина, я набираю) ).

В предложениях не забывайте указывать приблизительную стоимость.

Предложения оставляйте в заявках к проекту.

Спасибо.

HTML
10 лет назад
penguin
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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