Кроссбраузерно и адаптив.добавить слайдер на главн

Есть срочная и простенькая работа есть сайт на Джумла 2.5 вот у него в новостях вот так пагинация выглядит http://crystalwedding.com.ua/novosti установили галерею фока а тут пагинация выглядит плохо, вот так http://crystalwedding.com.ua/galereya/category/1-svadebnyj-dekor нужно привести пагинацию фоки к виду как в новостях на сайте минимальный ...