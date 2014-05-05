Кроссбраузерно и адаптив.добавить слайдер на главн

Макет - http://goo.gl/Ackt9O Задание для тех, кто знает, что такое viewport, @media а также умеет делать полупрозрачные блоки с градиентной заливкой. Также необходима настройка js touch слайдера с графическими элементами нашего макета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
есть задачка по добавлению слайдера на главную это нужно сделать Кроссбраузерно и адаптивно. На самом сайте уже есть и кроссбраузерность и адаптивность.
Вот сюда
http://www.**** (ссылку в приват предоставлю)
Часть кода можно взять с внутренней
http://www.p.....
где используется royal-slider
http://dimsemenov.com/plugins/royal-slider/full-width/
Кроссбраузерно и адаптивно надо, плюс довечера сделать - ОК? Что по сумме за полату вмр? Доступ фтп дается.
- Похожие заказы
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется доработка сайта: CodeIgniter Домен сайта указан на Рисунке 1 -Номера страниц как на http://www.dp.ru/estatenews/ (только страница выделяется салатовым цветом как на сайте) -Взять иконки звездочки (с http://komned.ru/arenda_magazina.html) и добавить за место даты объявлений (размеры такие ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сверстать и настроить админку . Смотрите дизайн страницы . Пишите ваши предложение по цене !Завершен10 лет назад
- $17
www.orlenok-balakovo.ru/main_final_orlenok.rar - 12 мб Порезка в таблицах или в дивах, со стилями, в шапке и подвале текст только текстом!, совместимость со основными/стандартными версиями основных браузеров, дизайн резиновый !!! Совместимость: Google Chrome Opera Firefox ...Завершен10 лет назад
- $500
Требуется верстка новых страниц сайта на базе уже созданных. Страница КАТАЛОГА, страница с ТОВАРОМ (здесь серьезная доработка), страница КОРЗИНЫ. На страницах предполагается интерактив в виде функциональных попапов (отправка комментария), слайдеров и встроенного калькулятораHTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать 2 лендинга. По срокам- чем быстрее- тем лучше. Пример одного лендинга http://4dvd.ru/. Но по длине/объёму в 3 раза меньше/короче. Прошу писать цену и срок. Общение по скайпу, прошу указывать свой скайп.Завершен10 лет назад
Есть срочная и простенькая работа есть сайт на Джумла 2.5 вот у него в новостях вот так пагинация выглядит http://crystalwedding.com.ua/novosti установили галерею фока а тут пагинация выглядит плохо, вот так http://crystalwedding.com.ua/galereya/category/1-svadebnyj-dekor нужно привести пагинацию фоки к виду как в новостях на сайте минимальный ...Завершен10 лет назад
Нужно внести правки в верстку магазина на WebAsyst. Подробное тз со скринами во вложении.Завершен10 лет назад
- $100
сайт: www.live-learn.kz движок: MODX необходимо сверстать по шаблону http://themeforest.net/item/universe-education-college-responsive-template/6741738?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=Esmet (шаблон будет приобретен) + вживить в шаблон "онлайн тест" посредством java с определением уровня по итогам теста + модернизировать форму онлайн заявки на обучение + добавить форму онлайн заявки обучения за рубежом ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Необходима помощь в редактирование шаблона DLE. 1. Сделать флэш кнопки (Чтобы страницы открывались при нажатии на любую область кнопки). скрин 2. Сделать чтобы при нажатии кнопки одновременно открывалась информация внизу (новость полностью) и слева от слайдов ...Завершен10 лет назад