Адаптивная верстка под телефон

$70
HTML-версткаЗавершен15 заявок292 просмотра
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Макет - http://goo.gl/Ackt9O

Задание для тех, кто знает, что такое viewport, @media а также умеет делать полупрозрачные блоки с градиентной заливкой.

Также необходима настройка js touch слайдера с графическими элементами нашего макета.

9 лет назад
media-mobil
Дмитрий 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LCH
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$70
2 дня
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