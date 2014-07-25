Адаптивная верстка под телефон

Нужно сверстать 2 лендинга. По срокам- чем быстрее- тем лучше. Пример одного лендинга http://4dvd.ru/. Но по длине/объёму в 3 раза меньше/короче. Прошу писать цену и срок. Общение по скайпу, прошу указывать свой скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет - http://goo.gl/Ackt9O
Задание для тех, кто знает, что такое viewport, @media а также умеет делать полупрозрачные блоки с градиентной заливкой.
Также необходима настройка js touch слайдера с графическими элементами нашего макета.
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