Сверстать и посадить дизайн на CMS MODx

Добрый день, коллеги.

Срочно нужно сверстать и натянуть на MODx evo landing page

Есть готовый дизайн в PSD, макет качественный , по слоям все как положенно..

Нужна кросбраузерность IE7+

Нужен парралакс эфект при прокрутке.

срок - очень срочно - до завтрашнего обеда.

если позже то не оплачивается...

прошу отвечать только тех кто реально сможет закончить в срок.