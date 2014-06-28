Доработка дизайна самописного шаблонного движка

$100
HTML-версткаЗавершен16 заявок182 просмотра
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За пол года появились доработки в дизайне сайта http://stt162.vsayte.myjino.ru/ которые надо применить, изменения во вложении.

Нужно привести в порядок шрифты согласно дизайну.

На странице http://stt162.vsayte.myjino.ru/service/ поменять рамку текста. Также поменять значки списка (ul li).

На главной добавить курс валют как на vertex-awp .ru

Как сделать чтобы логотипы вроде Гидромек, Атлас, кубота, Мустанг... при наведении становились цветными.

Возможно ли закрепить задать вопрос который слева?

Года внизу 2009-2014.

10 лет назад
Artorius
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
hi-level-koder
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
10 лет назад
$50
1 день
Все грамотно и качественно, рекомендую. рад буду и дальше сотрудничать т.к. проект был очень сложный.
Хорошо поработали. Рекомендую.
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