Быстрая верстка маленькой странцы

HTML-версткаЗавершен17 заявок174 просмотра
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Доброго!

Требуется очень быстрая верстка простой странички: http://jpegshare.net/ca/11/ca11dfd8509af5ed43e4d32a5c8cd7bc.jpg.html

Нужно сегодня. Работы там мало, элементов немного. Жду адекватных предложений. :)

10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
Идеально: ни одного вопроса по ходу работы и ни одной правки на выходе вносить не пришлось. Моментальные сроки. Всем доволен. Михаил, спасибо!
Все на высшем уровне! Рекомендую
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