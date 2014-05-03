Сделать редирект на другой сайт

HTML-версткаЗакрыт8 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать редирект на другой сайт.

Настроить на хостинге, помочь подсказать оптимальное решение.

хостинг HC.ua

10 лет назад
Viking_
Виктор 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта на html

    Необходимо сверстать из .psd макетов(простой дизайн) главную страницу, остальные внутренние (однотипные), всего 10 страниц. Дополнительно необходимо реализовать мультиязычность на сайте, при входе пользователя из России или Украины - русский язык, для остальных английский + нужна форма ...

    HTML
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помочь с версткой меню

    $50

    Необходима помощь специалиста по верстке. Есть несколько проблем с отображением меню в различных браузерах. Как можно быстрее, свяжемся по скайпу, покажу что к чему, назовете цену.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать страницу

    $10

    Сверстать страницу по макету. Нужна обычная html-верстка блоками. Макет не сложный. Работы на час. Оплата - 350 руб.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отверстать макет

    Отверстать макет + закодить форму отправки на почту. Макет не сложный, предпочтение наименьшему бюджету. __________________ Дороже 30 баксов заявки не рассматриваются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется верстка главной и внутренних

    Требуется верстка главной и 3 внутренних страниц, качество, html5, css3, спрайты, кроссбраузерность, возможно и jquery(выпадающее меню, селект) Просьба озвучить срок разработки и цену. Скрины прикреплены.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад