Создание сайта на html

HTML-версткаЗакрыт28 заявок329 просмотров
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Необходимо сверстать из .psd макетов(простой дизайн) главную страницу, остальные внутренние (однотипные), всего 10 страниц.

Дополнительно необходимо реализовать мультиязычность на сайте, при входе пользователя из России или Украины - русский язык, для остальных английский + нужна форма обратной связи на странице контактов.

Жду предложения по цене. Максимальный срок 2 недели.

HTML
10 лет назад
0678543717
Татьяна 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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