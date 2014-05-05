Помочь с версткой меню

Сверстать резиновый макет от 1000 до 1400 px и 2 внутренних страницы Срок на работу максимум 2 суток.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима помощь специалиста по верстке. Есть несколько проблем с отображением меню в различных браузерах.
Как можно быстрее, свяжемся по скайпу, покажу что к чему, назовете цену.
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