Помочь с версткой меню

$50
HTML-версткаЗавершен11 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима помощь специалиста по верстке. Есть несколько проблем с отображением меню в различных браузерах.

Как можно быстрее, свяжемся по скайпу, покажу что к чему, назовете цену.

10 лет назад
hippos1983
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Kopakov
Фёдор 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо Федору за качественную работу. Хороший специалист, решил вопрос в кратчайшие сроки. Рекомендую по вопросам верстки обращаться к Федору, не пожалеете.
Татьяна поставила конкретную задачу, была постоянно на связи, оплатила мгновенно, ну и просто приятный тон общения. Советую всем :)