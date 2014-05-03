Требуется верстка главной и внутренних

HTML-версткаЗакрыт36 заявок413 просмотров
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Требуется верстка главной и 3 внутренних страниц, качество, html5, css3, спрайты, кроссбраузерность, возможно и jquery(выпадающее меню, селект)

Просьба озвучить срок разработки и цену. Скрины прикреплены.

10 лет назад
s2s
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
erikv
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$60
2 дня