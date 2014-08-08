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Отзывы заказчиков
$19
9 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
11 лет назад
HTML
Работа выполнена на высшем уровне, претензии не имею. Рекомендую Вас как профессионала в области HTML-верстки. Спасибо.
Ответный отзыв
Заказчик просто Супер)))) Ведет себя по дружески Ни с одним заказчиком еще так эффективно не работалось. Оплата не моментальная, а мгновенная!!!. Честный, порядочный, приятный в общении, позитивный человек с четким заданием) Могу сказать с ним работать одно удовольствие. Все супер!!! Просто нет слов. Рекомендую всем!!!
$100
10 баллов
11 лет назад
CSSJavaScriptjQuery
Работа выполнена на отлично, все рекомендую данного подрядчика.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Четко поставил задачу Оплата мгновенная Все супер! ! ! Всем рекомендую! ! !
$34
10 баллов
11 лет назад
Эрик справился с работой на отлично. Сделал все быстро и в срок и без претензий. Все доработки и даже больше сделал! Рекомендую, как профессионального верстальщика! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик ! ! ! хороший человек рекомендую всем ! ! !
$50
9 баллов
11 лет назад
WordPress
Эрик, сделал все очень быстро и в срок, за что ему Спасибо!
Ответный отзыв
Пунктуальный, честный заказчик!!! Рекомендую всем !!!