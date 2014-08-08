erikv

Эрик erikv

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков

Omelic
60 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$19
9 баллов
10 лет назад
Сверстать 5 макетов для платежных терминалов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
HTML- верстка главной и внутренних страниц.
HTML
Работа выполнена на высшем уровне, претензии не имею. Рекомендую Вас как профессионала в области HTML-верстки. Спасибо.
Заказчик просто Супер)))) Ведет себя по дружески Ни с одним заказчиком еще так эффективно не работалось. Оплата не моментальная, а мгновенная!!!. Честный, порядочный, приятный в общении, позитивный человек с четким заданием) Могу сказать с ним работать одно удовольствие. Все супер!!! Просто нет слов. Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
ldeee
Денис 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сверстать 7 макетов
CSSJavaScriptjQuery
Работа выполнена на отлично, все рекомендую данного подрядчика.
Хороший заказчик! Четко поставил задачу Оплата мгновенная Все супер! ! ! Всем рекомендую! ! !
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Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$34
10 баллов
11 лет назад
Верстка главной страницы
Эрик справился с работой на отлично. Сделал все быстро и в срок и без претензий. Все доработки и даже больше сделал! Рекомендую, как профессионального верстальщика! Спасибо за работу!
Отличный заказчик ! ! ! хороший человек рекомендую всем ! ! !
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web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Качественно, неспешно, сверстать 2 страницы.
WordPress
Эрик, сделал все очень быстро и в срок, за что ему Спасибо!
Пунктуальный, честный заказчик!!! Рекомендую всем !!!
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