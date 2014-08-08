Заказчик просто Супер)))) Ведет себя по дружески Ни с одним заказчиком еще так эффективно не работалось. Оплата не моментальная, а мгновенная!!!. Честный, порядочный, приятный в общении, позитивный человек с четким заданием) Могу сказать с ним работать одно удовольствие. Все супер!!! Просто нет слов. Рекомендую всем!!!