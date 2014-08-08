Верстка главной страницы

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен47 заявок386 просмотров

Есть макет главной страницы сайта.

Нужна кроссбраузерная верстка div'ами без таблиц с фиксированной шириной, макет не стандартный.

11 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$34
2 дня
Эрик справился с работой на отлично. Сделал все быстро и в срок и без претензий. Все доработки и даже больше сделал! Рекомендую, как профессионального верстальщика! Спасибо за работу!
Отличный заказчик ! ! ! хороший человек рекомендую всем ! ! !

Заявки фрилансеров

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад