Друзья! Если не успеваете, то предоставьте на конкурс хотя бы главную страницу. Остальное доделаем после окончания конкурса. Сайт благотворительного фонда. Создайте дизайн таким, чтоб он нравился в первую очередь вам. ...
Дизайн простого сайта по наливным полам
$150Завершен39 заявок281 просмотр
Собственно нужен красивый и рабочий дизайн. Вдохновляться можно здесь http://www.stonehenge[.]com[.]ua, поскольку он понравился более всего. ТЗ предоставлю исполнителю.
11 лет назад
Александр advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
11 лет назад
$120
3 дня
Сергей сделал все, как и хотел клиент. С первого раза! Сотрудничеством довольны. Полностью адекватный человек. Подсказывает с дизайном. Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата вовремя. Рекомендую
Заявки фрилансеров
11 лет назад
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