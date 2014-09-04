Дизайн простого сайта по наливным полам

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок281 просмотр

Собственно нужен красивый и рабочий дизайн. Вдохновляться можно здесь http://www.stonehenge[.]com[.]ua, поскольку он понравился более всего. ТЗ предоставлю исполнителю.

11 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$120
3 дня
Сергей сделал все, как и хотел клиент. С первого раза! Сотрудничеством довольны. Полностью адекватный человек. Подсказывает с дизайном. Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата вовремя. Рекомендую

Заявки фрилансеров

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад