Создание главной страницы сайта

Всем добрый день, есть проект - разработать дизайн сайта для строительной компании, сейчас хотим начать с главной страницы.

Подробного ТЗ пока нет.

Бюджет на главную страницу у нас отдельный. После того как сделаем ее, перейдем к разработке всего сайта.

- Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я считаю, что ваше сообщение это спам и сразу отказываюсь от работы с вами. П.С: очень много роботов, которые даже не читают задачу.

- Обязательно пришлите ссылку с примером главной страницы(необязательно по строительству), которую вы делали и которая соответствует нашему бюджету.

- Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это. Студиям просьба не обращаться.

Готовы работать по предоплате или через сделку без риска.