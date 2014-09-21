Нужно нарисовать главную страницу для игрового сайта в стиле минимализма. Остальное расскажу в личных сообщениях.
Оформление страниц в готовом сайте
Существует почти готовый сайт на друпал 7. Требуется придумать, разработать и оформить 3 раздела. Текст и понравившиеся примеры имеются. Нужны картинки, правильно расположенные на страницах и не выбивающиеся из общего стиля сайта.
Ссылки на сайт и на примеры других подобных страниц в прикрепленном файле.
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