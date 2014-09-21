Оформление страниц в готовом сайте

Существует почти готовый сайт на друпал 7. Требуется придумать, разработать и оформить 3 раздела. Текст и понравившиеся примеры имеются. Нужны картинки, правильно расположенные на страницах и не выбивающиеся из общего стиля сайта.

Ссылки на сайт и на примеры других подобных страниц в прикрепленном файле.